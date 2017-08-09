В Оренбуржье произошло ДТП с участием микроавтобуса: есть жертвы

Оренбург, , 07:59 — REGNUM В Оренбургской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля «Шевроле» и микроавтобуса «Мерседес» погибли два человека, 12 госпитализированы, сообщает 9 августа пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Сообщается, что ДТП произошло 8 августа в 21:54 (19:54 мск) на 12 км автодороги Нижняя Павловка — Холодные Ключи в Оренбургском районе.

«По уточненной информации в результате ДТП два человека погибли в автомобиле Шевроле «Ланос», пятеро госпитализированы в ЦРБ Оренбургского района, ещё семеро доставлены в МГКБ им. Пирогова на обследование», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, прокуратуры, медики и спасатели МЧС. Всего к ликвидации последствий были привлечены 48 человек и 17 единиц техники.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 1 августа в Забайкалье произошло ДТП на федеральной автодороге «Амур» с участием пассажирской «Газели» и «Камаза». В результате происшествия погибли пять человек, в том числе 8-летняя девочка.

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Напомним, 19 июля президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на российских дорогах с участием автобусов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Президент попросил членов правительства оценить сложившуюся ситуацию и озвучить предложения по её изменению в ближайшее время.

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