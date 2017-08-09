Китай трясет: очередные мощные толчки магнитудой 6,6 уже в Синьцзяне

Урумчи, Китай, , 04:30 — REGNUM Мощное землетрясение магнитудой 6,6 произошло в уезде Цзинхэ в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Синьцзян-Уйгурского автономного района, сообщает 9 августа агентство «Синьхуа».

По сведениям Китайского сейсмологического центра (CENC), землетрясение произошло в 7:27 часов утра по местному времени. Эпицентр толчков расположен на 44,27 градусах северной широты и 82,89 градусах восточной долготы, глубина составила около 11 км.

Жители столицы города Урумчи, являющегося столицей района, города Карамай и Инин на отдалении от 400 до 200 км от Цзинхэ почувствовали сильнейшие толчки.

Большинство жителей Урумчи в момент начала толчков спали. Толчки длились около 20 секунд, что заставило многих проснуться.

Информации о жертвах или повреждениях в настоящий момент еще не поступало. Однако, стоит отметить, что население уезда Цзинхэ составляет около 140 тыс. человек.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7 произошло в провинции Сычуань на юго-западе Китая, которая, к тому же, серьезно пострадала от ливней, паводков и схода селей. В настоящий момент известно пяти погибших и семидесяти раненых.

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