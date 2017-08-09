Вулкан Шивелуч присыпал пеплом поселок Ключи на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 03:47 — REGNUM На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 12 км в высоту. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM местные вулканологи, шлейф от этого выброса растянулся более чем на 350 км в южном направлении от вулкана в сторону Кроноцкого залива.

Читайте также: Пепел от вулкана Шивелуч на Камчатке отнесло в сторону от посёлков

В МЧС региона сообщили, что небольшое количество пепла от вулкана выпало в поселке Ключи Усть-Камчатского района.

«Зафиксировано выпадение пепла около 1 мм. Такое количество не угрожает ни людям, ни объектам жизнеобеспечения», — сказали в ведомстве.

В администрации Усть-Камчатского района сообщили, что в ближайшее время купят две специальные машины, с помощью которых будут мыть улицы от пепла. На это бюджет региона выделил 7 млн рублей.

«Одно из главных условий при закупке техники — мощное давление воды, чтобы можно было эффективно смывать пепел с различных поверхностей. В последнее время соседние вулканы проявляют небывалую активность. В населённых пунктах района нередко наблюдаются пеплопады разной интенсивности», — сказали в администрации.

Купят две машины — одна будет работать в Усть-Камчатске, а другая — в Ключах.

Читайте также: На Камчатке разбушевался вулкан Ключевской: два выброса пепла за день

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на Камчатке было уже несколько случаев, когда после выбросов на Ключевском или Шивелуче пепел долетал до населенных пунктов края. Выпадало от 1 до 3 мм пепла. Такое количество не представляет опасности для населения.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке селевым потоком с вулканов завалило дачи