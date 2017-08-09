Число жертв землетрясения в Китае достигло девяти

Чэнду, Китай, , 03:20 — REGNUM Количество погибших во время мощного землетрясения в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе (провинция Сычуань, Китай) возросло до девяти, сообщает Sina.

По данным администрации округа, пострадали свыше 160 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7 произошло в сейсмоопасном районе Китая Сычуане 7 августа. Сначала поступила информация о пяти жертвах.

Председатель Китая Си Цзиньпин распорядился предпринять все необходимое для спасения людей и ликвидации последствий стихийного бедствия. Он призвал метеослужбы вывести на новый уровень систему раннего оповещения и улучшить геологический мониторинг.

Властями оперативно создана специальная рабочая группа для ликвидации последствий землетрясения. В Сычуань направлены 440 военнослужащих и 12 вертолетов.

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