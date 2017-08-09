На Камчатке пьяная женщина напала на фельдшера скорой

Петропавловск-Камчатский, , 03:07 — REGNUM На Камчатке следователи СКР приступили к проверке информации о нападении пьяной женщины на фельдшера скорой помощи в одном из домов Петропавловска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, после выяснения всех обстоятельств будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело.

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В Минздраве региона корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что на пульт скорой помощи поступил вызов, когда фельдшеры приехали, то увидели в квартире пьяных мужчину и женщину. Медики предложили подписать документы на согласие в оказании помощи.

«После этого и начался конфликт», — сказали в министерстве.

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На городской станции скорой помощи сообщили, что пьяная женщина начала кричать на медиков, потом закрыла входную дверь и фельдшеры не смогли быстро покинуть квартиру. В это время агрессивно настроенная жительница Петропавловска ударила одного из медиков, у которой позднее зафиксировали ушиб поясницы. Второй фельдшер вызвал полицию, после чего хозяйка квартиры открыла дверь.

На скорой отметили, что это далеко не первый случай нападения пьяных больных на фельдшеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с обсуждают необходимость принятия нового закона, который бы ужесточил наказание за нападение на медиков.

Одним из случаев, послуживших причиной широкого обсуждения проблемы, стал инцидент в столице Камчатки. 10 января скорая помощь спешила на вызов к 21-летнему парню, который перестал дышать. Однако на пути к дому путь машине медиков перекрыла иномарка. Скорая включила проблесковые маячки, но водитель встречного автомобиля отказалась уступить дорогу. Спор между водителями длился несколько минут. В итоге, когда врачи все же добрались до адреса, парень уже умер. Позже СКР сообщил, что молодой человек, к которому спешила скорая помощь, умер от вдыхания газа.