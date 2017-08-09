Задержанный на совещании в прокуратуре бизнесмен заключён под стражу

Великий Новгород, , 01:43 — REGNUM Учредитель ООО «Ритек» (сеть магазинов электроники и бытовой техники «Эксперт») Александр Кирбай, задержанный 8 августа в здании прокуратуры Новгородской области, заключён под стражу на два месяца. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, решение о мере пресечения принял Новгородский районный суд по ходатайству следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области.

«С учётом позиции прокурора, полагавшего, что Кирбай может скрыться от органов предварительного расследования, воспрепятствовать производству по уголовному делу, суд заключил под стражу Кирбая на два месяца», — сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприниматель был задержан в прокуратуре Новгородской области на заседании межведомственной рабочей группы, где в присутствии врио главы региона Андрея Никитина и представителей многочисленных СМИ обсуждался вопрос задержки выплаты заработной платы и заслушивались руководители пяти предприятий-должников.

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Кирбай обвиняется в незаконном получении кредита в «Сбербанке России» на сумму 300 тыс. рублей и похищении 250 тыс. из них, а также невыплате заработной платы 404 работникам ООО «Ритек» в размере более 21 млн рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»), ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничества в особо крупном размере») и по ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»), которые соединены в одно производство и расследуются следственным управлением СКР по Новгородской области.

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