В Тбилиси горит Святая гора

Тбилиси, , 22:59 — REGNUM В Тбилиси горит Мтацминда (в переводе с грузинского — Святая гора). Пожар на возвышающейся над столицей Грузии горе начался около 22:00 по местному времени, предположительно, в районе Верийского кладбища и быстро охватил достаточно большую площадь.

Быстрому распространению огня способствует стоящая в Грузии жаркая и сухая погода. Днем температура воздуха в Тбилиси в тени превышала 400, а на солнце термометры фиксировали до 500.

Сообщение о пожаре вызвало панику у жителей находящихся у подножья Мтацминды кварталов, но мэр Тбилиси Давид Нармания попытался их успокоить своим заявлением о том, что никакой угрозы для населения столицы пожар не представляет.

Огонь постепенно приближается к разбитому на горе Мтацминдскому парку, и хотя администрация парка объявлять эвакуацию пока не спешит, находящиеся в нём граждане в срочном порядке покидают его территорию.

Как заявляют в столичной пожарно-спасательной службе, очаг пожара находится в труднодоступном месте, поэтому потушить его пока не удается. На месте мобилизованы бригады пожарных-спасателей, но руководство службы не исключает, что для локализации и ликвидации пожара придется использовать вертолеты. Мэрия Тбилиси уже начала переговоры с министерством обороны о выделении вертолетов для тушения огня.