Береговая охрана США конфисковала более трех тонн кокаина

Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Береговая охрана штата Флорида изъяла более трех тонн кокаина на сумму $85 млн, 8 августа сообщает Fox News.

Три тонны 100 килограммов кокаина перехватили в восточной части Тихого океана, впоследствии наркотики были доставлены береговой охраной в порт Эверглейдс.

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«Перекрытие потока наркотиков в нашу страну позволяет защитить улицы от наркотиков и заблокировать финансирование преступных организаций», — заявил представитель береговой охраны США Майкл Турдо.

Партия кокаина будет передана Управлению по борьбе с наркотиками.

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Напомним, в феврале 2017 года береговая охрана США изъяла четыре тонны 200 килограммов кокаина во время рейда в нейтральных водах недалеко от Суринама. Стоимость изъятой партии наркотиков составила $125 млн.

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