Посольство: сообщений о гражданах РФ, пострадавших от стихии в Китае, нет

Пекин, , 22:42 — REGNUM Данных о гражданах России, пострадавших от землетрясения в Китае, российское посольство в КНР пока не получало, сообщает RT со ссылкой на заявление дежурного дипломата.

Дежурный консул постоянно отслеживает наличие сообщений о российских гражданах, пострадавших от землетрясения, произошедшего 8 августа в китайской провинции Сычуань.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа в китайской провинции Сычуань произошло землетрясение с эпицентром подземных толчков в 200 километрах от города Гуанъюань на глубине 32 километра.

Точное число пострадавших от землетрясения пока не установлено, однако спасатели уже сообщили о погибших и оказавшихся под развалинами поврежденных строений.

Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение всеми силами начать масштабные спасательные работы в районе бедствия.

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