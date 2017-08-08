В ДТП с туристическим автобусом в Шарм-эль-Шейхе пострадали 26 человек

Шарм-эль-Шейх, Египет, , 22:28 — REGNUM В ДТП с участием туристического автобуса на юге Синайского полуострова пострадали 26 человек, передаёт Al-Ahram.

Авария произошла 8 августа на выезде из курортного города Шарм-эль-Шейх. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на крутом повороте, в результате чего автобус перевернулся.

Как сообщил представитель министерства здравоохранения в провинции Южный Синай Халед Ибрагим, все пострадавшие являются гражданами Египта, прибывшими на отдых из других регионов страны.

В посольстве России в Каире, как передаёт Life, подтвердили информацию о том, что российских граждан в числе пострадавших нет.

Следует отметить, что серьёзные аварии, в том числе с участием пассажирского транспорта, в Египте происходят регулярно. Из-за плохого состояния дорог в стране отмечается один из наиболее высоких уровней смертности в результате ДТП среди государств Ближнего Востока

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте ежегодно гибнут в авариях около 12 тысяч человек.