Взрыв и перестрелка на юге Йемена: погибли несколько солдат

Сана, , 22:00 — REGNUM В результате взрыва заминированного автомобиля погибли трое солдат правительственных сил Йемена, еще пять человек получили ранения, 8 августа сообщает Anadolu.

Солдаты подверглись атаке террориста, находившегося за рулем заминированного автомобиля, в южной провинции Абья. Очевидцы происшествия заявили, что после взрыва началась перестрелка. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

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Напомним, ранее президент Йемена Абд-Раббу Мансур Хади направил дополнительные военные подразделения в провинцию Абья для борьбы с террористами «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые могут укрываться в сельских районах провинции.

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В 2014 году в Йемене началась гражданская война, которая продолжается до сих пор. Хуситам, выступившим против президента Йемена, удалось взять под контроль большую часть страны, включая столицу Сану.

Гражданский конфликт обострился, когда Саудовская Аравия и ее арабские союзники начали воздушную кампанию против хуситов в 2015 году, стремясь вернуть власть президенту Йемена.

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