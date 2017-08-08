Полиция Брюсселя обстреляла и задержала заминированный автомобиль

Брюссель, , 20:42 — REGNUM Сотрудники полиции Брюсселя открыли огонь для задержания автомобиля со взрывным устройством, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на официального представителя городской прокуратуры.

По информации агентства, полиция Брюсселя после погони и открытия огня остановила автомобиль, водитель которого заявил, что в машине находится бомба.

Уточняется, что указанный автомобиль ранее проехал на запрещающий сигнал светофора, а потом не остановился по требованию полиции. За автомобилем началась погоня, в ходе которой полицейские один раз выстрелили по автомашине. После этого автомобиль был остановлен, а водитель был задержан полицейскими.

Сразу после задержания мужчина, управлявший транспортным средством, сообщил о взрывном устройстве, спрятанном в автомобиле.

В данный момент сотрудники полиции вызвали сапёров и ждут результатов проверки. Пока не ясно, идёт ли речь о попытке террористического акта или полиция имеет дело с неадекватным человеком.

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