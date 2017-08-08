Вторник, 8 Августа 2017 года
21:01:36 МСК

Землетрясение в Китае: погибли пятеро туристов, десятки человек пострадали

Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в китайской провинции Сычуань

Чэнду, Китай, 8 августа 2017, 19:53 — REGNUM  Пять человек погибли и ещё более 60 пострадали в результате землетрясения в центральной части Китая, передаёт телеканал CGTN.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории провинции Сычуань.

Эпицентр подземных толчков находился в 200 километрах от города Гуанъюань. Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километра.

По данным властей провинции, все пятеро погибших являлись туристами. Землетрясение также нанесло ущерб многочисленным зданиям в Сычуане.

Отмечается, что подземные толчки на территории этой китайской провинции происходят регулярно.

Читайте также: Число жертв оползня в Китае достигло нескольких десятков человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения