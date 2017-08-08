Землетрясение в Китае: погибли пятеро туристов, десятки человек пострадали

Чэнду, Китай, , 19:53 — REGNUM Пять человек погибли и ещё более 60 пострадали в результате землетрясения в центральной части Китая, передаёт телеканал CGTN.

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 6,5 произошло на территории провинции Сычуань.

Эпицентр подземных толчков находился в 200 километрах от города Гуанъюань. Очаг землетрясения залегал на глубине 32 километра.

По данным властей провинции, все пятеро погибших являлись туристами. Землетрясение также нанесло ущерб многочисленным зданиям в Сычуане.

Отмечается, что подземные толчки на территории этой китайской провинции происходят регулярно.

Читайте также: Число жертв оползня в Китае достигло нескольких десятков человек