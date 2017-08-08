«Маски-шоу» в новгородской прокуратуре: учредитель сети «Эксперт» задержан

Великий Новгород, , 17:25 — REGNUM Учредитель, бывший директор сети магазинов электроники и бытовой техники «Эксперт» (ООО «Ритек») Александр Кирбай был задержан сегодня, 8 августа, во время совещания в прокуратуре Новгородской области в присутствии врио главы региона Андрея Никитина и СМИ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на заседании межведомственной рабочей группы обуждался вопрос задержки выплаты заработной платы на новгородских предприятиях и заслушивались руководители пяти предприятий-должников.

Прокурор Новгородской области Андрей Гуришев отметил, что на 1 августа долг ООО «Ритек» перед своими работниками достиг 22 млн рублей.

«Осложняет ситуацию тот факт, что долг образовался не только в Новгородской области, но и перед жителями Псковской, Вологодской, Ленинградской и Тверской областей, на территориях которых располагались обособленные предприятия данного юридического лица», — отметил прокурор.

Он также заявил, что прокуратура подозревает Александра Кирбая в незаконном получении крупного кредита в Сбербанке России. Предпринимателю, который присутствовал на совещании, сообщили о возбужденных в отношении него уголовных делах, а сотрудники СОБР тут же задержали его, надев наручники на глазах у многочисленных представителей СМИ и участников заседания.

Читайте также: Новгородская сеть бытовой техники закрывает магазины в пяти областях

В региональном следственном управлении Следственного комитета РФ по Новгородской области ИА REGNUM уточнили, что в отношении Кирбая возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»), ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Он обвиняется в незаконном получении кредита на общую сумму свыше 300 млн рублей, а также в том, что, получив большую часть по кредитным договорам средств — более 250 млн рублей — он уведомил банк о начале процедуры банкротства ООО «Ритек», что повлекло за собой образование задолженности по заработной плате перед 404 работниками общества на сумму более 21 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у ООО «Ритек» насчитывалось 42 магазина сети «Эксперт» в пяти областях РФ: Новгородской (17 магазинов), Псковской (14), Тверской (9), а также Ленинградской и Вологодской (по одному магазину). Компания полностью прекратила работу в феврале 2017 года «в связи с тяжёлой финансовой ситуацией». Только в Новгородской области без работы остались 352 сотрудника ритейлера.

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородские власти помогут с работой уволенным сотрудникам сети «Эксперт»