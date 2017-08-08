Число жертв оползня в Китае достигло нескольких десятков человек

Пекин, , 16:25 — REGNUM По меньшей мере 24 человека погибли в результате оползня в горном районе южной китайской провинции Сычуань, 8 августа сообщает Agence France-Presse.

Оползень был вызван сильными дождями. Инцидент произошел в уезде Пугэ примерно в 06:00 по местному времени. Четыре человека получили ранения, один человек пропал без вести. По оценкам местных властей, стихия уничтожила 71 дом и пять километров дорог.

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Напомним, оползни часто представляют опасность в сельских и горных районах Китая, особенно после сильного дождя.

Этим летом в Китае проливные дожди вызвали серию оползней и наводнений по всей стране, десятки человек погибли.

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В июле 2017 года в результате оползней и наводнений в центральной провинции Хунань погибли 63 человека. Около 1,6 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

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