В Швеции 84-летняя женщина въехала на автомобиле в толпу людей

Стокгольм, , 16:07 — REGNUM Пожилая женщина на автомобиле въехала в толпу людей возле клиники здоровья в Стокгольме, передаёт The Local.

Как заявили в полиции, женщина 1933 года рождения перепутала педали управления, в результате чего задавила трёх человек.

Пострадавшие были госпитализированы с серьёзными травмами.

«Это не террористический акт или нечто подобное», — подчеркнул представитель полиции.

Напомним, 7 апреля 2017 года грузовик въехал в толпу людей в центре Стокгольма, в результате чего погибли четыре человека и 15 были ранены.

Произошедшее расследуется правоохранительными органами Швеции как теракт. По подозрении в совершении атаки арестован 39-летний гражданин Узбекистана.

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