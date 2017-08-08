Крымские пограничники спасли украинца, три дня дрейфовавшего в Чёрном море

Симферополь, , 16:07 — REGNUM Крымские пограничники спасли гражданина Украины, который три дня дрейфовал на батуте в Чёрном море, сообщает 8 августа пресс-служба пограничного управления ФСБ России.

Отмечается, что украинца нашли в Каркинитском заливе на западе полуострова 5 августа. Прибывшие на место происшествия пограничники подняли мужчину на борт и оказали необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что мужчина находился в тяжелом состоянии и был крайне истощён.

«После того, как его подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь, выяснилось, что пострадавший — гражданин Украины 1998 года рождения», — говорится в сообщении.

Позже сам потерпевший объяснил, что он работал охранником в курортной зоне в районе села Лазурное. Мужчина решил переночевать на надувном батуте у побережья, однако, проснувшись с утра, он обнаружил, что находится в открытом море. В общей сложности он провёл на 40-градусной жаре без еды и воды около трёх суток.

Потерпевший был доставлен в Центральную больницу посёлка Черноморское, где врачи поставили ему диагноз «тепловой удар и обезвоживание организма».

В настоящий момент решается вопрос об отправке его на Украину.