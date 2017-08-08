В Оренбургской области пресекли ввоз более 111 тонн продукции из Казахстана

Оренбург, , 15:17 — REGNUM В период с 25 июля по 7 августа в Оренбургской области был пресечён ввоз более 111 тонн подкарантинной продукции из Казахстана, сообщает 8 августа пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Отмечается, что был пресечён ввоз из республики Казахстан 15 автотранспортных средств с подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска. В ходе проведения проверки продукции было установлено, что сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

В Россию из Казахстана пытались ввести более 20 тонн дынь, 29 тонн арбузов, 18 тонн абрикосов, а также более 6 тонн нектаринов и 31 тонны винограда. Вся продукция предназначалась для реализации в Орске, Соль-Илецке, Кирове, Челябинске, Самаре и Москве.

По данному факту были составлены административные правонарушения по ст. 10.2 КоАП РФ, а также были выданы предписания о возврате транспортных средств с запрещённой продукцией в Казахстан.