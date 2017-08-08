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Ереван опроверг ранение подростка, призвав Баку воздержаться от провокаций

Происшествия

Министерство обороны Армении опровергает информацию азербайджанских СМИ о том, что в следствии обстрела села Гаралар был ранен подросток

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Ереван опроверг ранение подростка, призвав Баку воздержаться от провокаций
© ИА REGNUM

Ереван, 8 августа 2017, 14:47 — REGNUM  Министерство обороны Армении категорически опровергает информацию о ранении армянскими подразделениями 13-летнего подростка в азербайджанском селе Гаралар.

Категорически опровергаем эту дезинформацию и предупреждаем военно-политическое руководство Азербайджана, что любая провокация не останется без ответа и вся ответственность ляжет на азербайджанскую сторону», — заявили в миноборне Армении.

В ведомстве уточнили, что 7 августа вечером и минувшей ночью армянские вооруженные силы не открывали огонь из какого-либо оружия по всей протяженности армяно-азербайджанской границы.

«Вооруженные силы Республики Армения никогда и ни при каких обстоятельствах не берут под прицел мирные населенные пункты», — говорится в сообщении министерства обороны Армении.

8 августа азербайджанские СМИ распространили информацию о том, что 7 августа вооруженные силы Армении обстреляли село Гаралар Товузского района Азербайджана.

По информации агентства АПА, в следствии обстрела житель деревни Юсифов Рамиль Сабир оглу (2004 г.р.) получил осколочные ранения обеих ног.

Также агентство распространило фотографии раненного подростка.

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Распространённая азербайджанскими СМИ фотография раненного подростка
Иллюстрация:  apa.az
Распространённая азербайджанскими СМИ фотография раненного подростка

«Подлог азербайджанской пропагандистской машины обнаруживается даже на распространенных ими фотографиях, на которых ясно видно, что раны ребенка явно старые и не могут иметь никакого отношения к якобы полученным 7 августа осколочным ранениям», — говорится в сообщении военного ведомства Армении.

В начале июля Азербайджан сообщил, что в следствии обстрела вооруженными силами Нагорного Карабаха села Алханлы погибли женщина и 2-летняя девочка. Смерть девочки Азербайджан попытался использовать в пропагандистских целях, на что министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики представило доказательства того, что азербайджанская сторона устанавливает огневые точки в населенных пунктах, превращая мирных жителей в живой щит.

Сегодня, 8 августа, сайт voskanapat.info сообщил, что жители приграничных азербайджанских населенных пунктов, граничащих с северо-восточной частью Тавушского района Армении, в спешке покидают свои дома.

По данным источника, в непосредственной близости от их домов вооруженные силы Азербайжана разместили огневые точки.

Опасаясь ответного огня с армянской стороны, жители деревень вступили в конфронтацию с военнослужащими ВС Азербайджана для того, чтобы убедить последних убрать военную технику с данной территории. Однако военные отказались, и жителям местных населенных пунктов пришлось в спешке покинуть дома.

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Нагорно-карабахский конфликт