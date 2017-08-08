В России открыли горячую линию из-за вспышки вируса Коксаки

Москва, , 12:34 — REGNUM Роспотребнадзор открыл горячую линию в связи со вспышкой вируса Коксаки на курортах Турции, сообщает 8 августа пресс-служба ведомства.

«Для оценки ситуации в Роспотребнадзоре организована работа электронной горячей линии. Обращения принимаются по адресу Guryanova_EA@gsen.ru с пометкой «Турция», — говорится в сообщении.

Ведомство просит указывать при обращении свои контактные данные, а также всю необходимую информацию о поездке (период нахождения в Турции, дату ухудшения самочувствия, симптомы заболевания, место отдыха и т.д.).

Также Роспотребнадзором был направлен запрос в адрес органов здравоохранения Турции об эпидемиологической ситуации, однако до настоящего времени ответ не предоставлен.

«При ухудшении самочувствия во время отдыха либо по возвращении в Россию следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, особенно в случае заболевания детей», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Турции растёт число отдыхающих, заболевших вирусом Коксаки.

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Однако позже глава дирекции культуры и отдыха турецкой провинции Анталья Ибрагим Аджар заявил журналистам, что информация не соответствует действительности.