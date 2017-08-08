Наводнение в Китае: число жертв продолжает расти

Пекин, , 12:22 — REGNUM Власти китайской провинции Ганьсу подтвердили гибель еще семерых местных жителей, ставших жертвами разрушительного наводнения, вызванного многодневными проливными дождями. По данным местной полиции, еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Наводнение в уезде Вэньсян привело к подтоплению сразу нескольких населенных пунктов. Власти эвакуировали более 1 тыс. местных жителей из наиболее опасных районов. Электроснабжение нарушено, дожди размыли более 10 автомобильных дорог провинциального уровня, пишет «Чжунго жибао».

В настоящее время более двух тысяч человек, в том числе около тысячи добровольцев, ликвидируют последствия разрушительного наводнения. Коммунальные службы пытаются восстановить электроснабжение. По прогнозам синоптиков, улучшения погодных условий в указанном районе следует ожидать не позднее 12 августа.

Как сообщало ИА REGNUM раннее, транспортная полиция КНР сообщила о приостановлении движения по одному из скоростных шоссе, связывающему Тибет и провинцию Сычуань. По счастливой случайности, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

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