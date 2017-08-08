Компания Google уволила сотрудника, заявившего о неравенстве полов

Вашингтон, , 12:07 — REGNUM Американская компания Google уволила своего сотрудника после его заявления о том, что женщины реже становятся во главе технологических компаний в США по причине биологического неравенства полов, сообщает Reuters.

По сообщению агентства, технический специалист компании Джеймс Деймор распространил среди своих бывших коллег письмо, в котором утверждал, что «отчасти по биологическим причинам мужчина и женщина обладают разными предпочтениями и способностями». Он предположил, что именно поэтому среди руководителей технологических компаний мужчин больше, чем женщин.

Как уточнил Деймор, руководство Google заявило, что причиной его увольнения стало «укрепление гендерных стереотипов». Отмечается, что компания никак не прокомментировала данную ситуацию.

По информации источника, генеральный директор Google Сундар Пичаи разослал своим подчинённым электронное письмо, в котором сообщается, что часть заявлений Деймора, содержащихся в письме, противоречит принятым в фирме правилам. Также он добавил, что его предположение является «гендерным стереотипом».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля американская компания Microsoft объявила о крупной реорганизации, в результате которой будет уволены тысячи сотрудников по всему миру.

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Предполагается, что сокращение составит 10% от общего количества сотрудников, работающих в отделе продаж. Причем около 75% из них работают в офисах компании, находящихся за пределами США.

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