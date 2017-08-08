Тверь, , 09:44 — REGNUM В Твери обрушилась часть здания Речного вокзала, пострадавших нет, сообщает 8 августа пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в 2:14 ночи 8 августа от директора Речного вокзала, находящегося на набережной Афанасия Никитина.

«По прибытии на место происшествия было выявлено, что произошло обрушение потолочного перекрытия и южной стены 2-го этажа полукруглой секции здания (ротонды) около 400 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что здание было обесточено энергетиками, возгорания нет. Само обрушение кровли произошло вследствие старости.

На момент происшествия в здании находился охранник, эвакуация ему не потребовалась, пострадавших и погибших нет. В настоящий момент сотрудники полиции оцепили вокзал со стороны обрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославле памятник архитектуры «корпус Ансамбля Гостиного двора» может обрушиться из-за незаконных работ в подвале памятника, при этом не исключены человеческие жертвы.

Читайте также: В Ярославле может рухнуть здание горизбиркома