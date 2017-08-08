Сход оползня в Китае: количество жертв продолжает расти

Пекин, , 09:11 — REGNUM Правоохранительные органы провинции Сычуань подтвердили информацию о гибели шести человек в результате схода оползня в уезде Пугэ. Еще 20 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

По данным полиции, инцидент произошел ранним утром 8 августа, когда большинство местных жителей спали в своих домах. Сотни кубометров камней и грязи полностью уничтожили несколько жилых домов, пишет «Синьхуа».

В больницы с травмами различной степени тяжести были доставлены четверо граждан КНР. На месте ЧП развернута спасательная операция, специалисты ведут поиск оставшихся 20 местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Национальное метеорологическое бюро КНР повысило уровень общественной опасности до предпоследней, «оранжевой» отметки из-за непрекращающихся проливных дождей, которые уже привели к гибели 10 человек. По данным властей, еще четыре человека числятся пропавшими без вести.

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