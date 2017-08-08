На Камчатке перевернулась лодка с рыбаками: один из троих выплыл

Петропавловск-Камчатский, , 08:03 — REGNUM На Камчатке в 20 км от поселка Северные Коряки на реке Правая Авача в районе урочища «Чертов мост» перевернулась рыбацкая лодка, в которой на момент происшествия было 3 человека. Один из них — 52-летний мужчина, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в экстренных службах региона, смог выбраться из воды и обратился в полицию.

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В МВД региона подтвердили, что заявление есть. На месте работают полицейские, к поискам привлечены спасатели.

«Поиски одного человека продолжаются», — сказали в полиции.

Отметим, что ранее спасатели обнаружили тело 30-летнего мужчины. Его отнесло ниже по течению от того места, где перевернулась лодка. Поиски 57-летнего мужчины продолжаются, но, как говорят в экстренных службах, шансы найти его живым практически равны нулю.

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«Чертов мост» пользуется большой популярностью у туристов, которые приезжают на Камчатку. Однако не редко их желание полюбоваться красотами заканчивается трагично. Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года в воду реки в указанном районе провалилась «Нива». В машине находилось двое девушек. Одна из них смогла выбраться из автомобиля, вторая погибла.