ЧС из-за паводка в Якутии: залиты дома, размыты дороги, подтоплен детсад

Якутск, , 07:22 — REGNUM Вода не отступает из населённых пунктов Среднеколымского района Сватай и Арагахтах, уже больше месяца подтоплено Андрюшкино в Нижнеколымском районе. К списку пострадавших от паводка сёл добавились Октемцы Хангаласского района и Дыгдал Усть-Алданского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации главы и правительства Якутии. Во всех перечисленных населённых пунктах действует режим ЧС.

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Село Сватай топит река Алазея. Там залиты водой 4 двора, 200 метров улиц, а также авиаплощадка (на 35% процентов). В Аргахтахе, заливаемом этой же рекой, частично подтоплено 39 дворов, залиты водой 10 домов и окладники 9 жилых зданий. Протяжённость затопленных поселковых улиц составляет 1371 метр, под воду также ушли 743 метра теплосетей. По информации пресс-службы МЧС региона, режим чрезвычайной ситуации действует на территории всего Среднеколымского района.

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В селе Андрюшкино частично подтоплены 2 двора и территория детского сада «Подснежник», а вертолетная и метеорологическая площадка. В Дыгдале частично размыты 3 внутрипоселковые дороги, а в Октемцах — участок насыпной дамбы, но угрозы населённому пункту нет.

Режим ЧС введён на территории всего Хангаласского района в связи со сложностями заготовки кормов. Где-то район топит, заливая сенокосные поля, а в другой его части — засуха. Залито водой 3264,78 га сенокосных угодий.

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Отслеживание паводковой обстановки на территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов обеспечивается в круглосуточном режиме, жителей сёл постоянно информируют о складывающейся обстановке, проводят обход подтопленных дворовых территорий и оказывают необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом в Якутии сложная паводковая ситуация стала следствием обильных снегопадов прошлой осени в нескольких районах республики. Когда снег стал таять, озёра и реки начали выходить из берегов, подтопляя сёла.

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