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В Таиланде вновь пострадали граждане КНР в результате ДТП с автобусом

Происшествия

У туристического автобуса, в котором находилось двадцать два китайских туриста, отказали тормоза во время спуска

Пхукет, Таиланд, 8 августа 2017, 00:37 — REGNUM  Двадцать китайских туристов получили ранение после того, как их автобус вылетел с горной дороги в южной тайской провинции Пхукет, сообщает 7 августа агентство «Синьхуа».

По информации Генконсульства КНР в стране, инцидент произошел около 20:00 по местному времени еще 6 июля в провинции Пхукет. У туристического автобуса, в котором находилось двадцать два китайских туриста, отказали тормоза во время спуска с крутого спуска, в результате чего он врезался в пассажирский микроавтобус.

По наличествующей в настоящий момент информации, погибших нет. Один раненый по-прежнему находится в госпитале для дальнейшего обследования, остальные были к настоящему моменту выписаны.

Причина происшествия в настоящий момент устанавливается.

Напомним, что 10 июля 2017 года автокатастрофа на Пхукете, в которой также принимал участие автобус, привела к гибели 10-летнего мальчика и его отца.

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