Число пострадавших от взрыва в Пакистане продолжает расти

Исламабад, , 22:42 — REGNUM Число раненных в результате взрыва в пакистанском городе Лахор достигло 34 человек, 7 августа сообщает агентство France-Presse.

«Взрывчатка находилась в грузовике с фруктами. По меньшей мере 34 человека получили ранения, большинство из них были прохожими. Раненые доставлены в две больницы города», — заявил высокопоставленный правительственный чиновник Лахора Абдулла Хан Сумбал.

Взрыв уничтожил близлежащее здание и повредил несколько автомобилей, по крайней мере трое раненых находятся в критическом состоянии, заявил пресс-секретарь службы спасения Джам Саджад Хуссейн.

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Напомним, теракт произошел спустя несколько недель после атаки пакистанских талибов («Движение Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) на овощном рынке города Лахор, когда погибли по меньшей мере 26 человек, десятки мирных жителей получили ранения.

Лахор, численность населения которого насчитывает около шести миллионов человек, является крупным культурным центром Пакистана и столицей провинции Пенджаб.

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