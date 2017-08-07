В Белоруссии священника РПЦ обвиняют в организации занятия проституцией

Минск, , 19:48 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении гражданина России, священника Выборгской епархии Русской православной церкви, обвиняемого в покушении на организацию занятия проституцией, сообщила 7 августа официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова.

«Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении гражданина России по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14, частью 2 статьи 171 УК Беларуси (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией)», — приводит заявление представителя ведомства агентство БелТА.

Как сообщается, основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что священник Петропавловского храма в Ленинградской области 3 августа был задержан белорусскими оперативниками в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус, который направлялся в Санкт-Петербург. Вместе с ним находились 20-летняя и 30-летняя жительницы Витебска, которых, по версии следствия, он якобы намеревался сопроводить в Санкт-Петербург для занятия там проституцией.

Как сообщил 7 августа РИА Новости замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, РПЦ «находится во взаимодействии с правоохранительными органами по данному вопросу и готова оказать содействие в установлении истины по данному делу».

Напомним, что это не первый случай уголовного преследования священника Русской православной церкви в Белоруссии. Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года было возбуждено дело в отношении настоятеля прихода храма Святого Духа в посёлке Гатово Минского района по статье «Незаконные действия в отношении боеприпасов».

Данные дела активно используются русофобствующей прозападной оппозицией в Белоруссии в рамках кампании по компрометации Белорусского экзархата РПЦ. По мнению местных национал-радикалов (деятельность которых практически не пресекается властями Белоруссии, проводящими политики «белорусизации» и «разворота на Запад»), БПЦ должна быть отделена от Московского патриархата, а в перспективе господствующей должна стать «национальная вера», под которой одни из них подразумевают униатство, а другие — язычество.

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