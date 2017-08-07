Роспотребнадзор запросил у Турции информацию по вспышке вируса Коксаки

Москва, , 18:45 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) на минувшей неделе направила запрос в органы здравоохранения Турции по поводу возможной вспышки энтеровирусной инфекции в этой стране. Об этом сегодня, 7 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Роспотребнадзор запросил у Турции данные о количестве случаев заболевания энтеровирусной инфекции, местах её распространения и принимаемых мерах.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Турции растёт число туристов, заболевших вирусом Коксаки, и десятки отдыхающих были якобы вынуждены досрочно прервать свой отпуск.

Однако позже глава дирекции культуры и отдыха турецкой провинции Анталья Ибрагим Аджар заявил журналистам, что информация СМИ о распространении в Турции вируса Коксаки среди туристов не соответствует действительности.

«В рамках меморандума… Роспотребнадзором и министерством здравоохранения Турецкой Республики официальной информации об осложнении эпидемиологической ситуации в стране не поступало. Вместе с тем Роспотребнадзором на прошлой неделе направлен официальный запрос в органы здравоохранения Турецкой Республики о количестве случаев заболевания, местах распространения и принимаемых мерах», — сказано в заявлении Роспотребнадзора.

Российские ведомство намерено контролировать ситуацию с возможным распространением вируса и предупреждать российских граждан, отправляющихся отдыхать в Турцию.