Грузия: Фестивальная интоксикация у границ с Абхазией

Тбилиси, , 18:10 — REGNUM Фестиваль электронной музыки Gem Fest, который в 2017 году проводится в приморском поселке Анаклия у границ с Абхазией, не обошелся без скандала. Несколько дней подряд из поселков Анаклия и Ганмухури в Зугдидский реферальный госпиталь доставляют пациентов — участников и зрителей фестиваля с диагнозом сильной интоксикации. Молодая женщина 22 лет, которая поступила в Зугдидский госпиталь 4 августа, скончалась. На следующий день с симптомами острой интоксикации были доставлены еще семь пациентов. Аналогичные факты повторились 5, 6 и 7 августа. Остальные факты интоксикации обошлись без летального исхода, но часть отравившихся все еще продолжает лечение в госпитале.

Информацию о том, каким именно веществом отравились участники и зрители фестиваля, врачи не раскрывают, ссылаясь на то, что все детали происшедшего установит следствие.

МВД Грузии между тем начало расследование по фактам массовой интоксикации в Анаклия и 7 августа рапортовало о раскрытии наркопреступления.

Согласно официальной информации министерства, расследование проходит по статье 260, часть 1, подпункты «а» частей 3 и 6, что предусматривает ответственность за незаконное приобретение и большого количества наркотических веществ.

МВД косвенно дает свой ответ на вопрос, как могли попасть на фестиваль наркотики, тем более, что согласно условиям Gem Fest, проносить на территорию фестиваля нелегальные вещества и наркотики, а также распакованные и выданные без рецепта медикаменты и глазные капли запрещено.

В результате проведенных сотрудниками департамента полиции Самегрело-Земо Сванети оперативно-разыскных мероприятий в поселке Ганмухури Зугдидского района (курортный поселок рядом с Анаклия, также охваченный фестивальными мероприятиями) был задержан гражданин Ирана некий С.Р., 1981 г.р.

При личном обыске гражданина Ирана и обыске его временного места проживания были найдены и изъяты 6 упаковок наркотического вещества «Лизергид», 3 таблетки «Метадона», 2 упаковки МДМА, а также 18 пачек марихуаны и 3 пачки сушеной марихуаны.

Задержанный прошел наркологическую проверку, которая подтвердила, что он потреблял марихуану, МДМА и метадон.

МВД также сообщило, что гражданин Ирана признался в совершенном преступлении. Кроме него, на территории проведения фестиваля за последние несколько дней были задержаны пять человек по обвинению в совершении наркопреступления. Но случаи массовой интоксикации произошли в Анаклия и Ганмухури уже после этих задержаний.

Часть оппозиционного политического спектра Грузии давно проводит кампанию за смягчение наркополитики и легализацию потребления слабых наркотических веществ, к которым относит марихуану. Особенно много шума наделали в этом отношении лидеры отпочковавшегося от «Единого национального движения» политического движения «Гирчи». В преддверии Нового года они церемонно посадили в своем офисе коноплю и призвали правительство снять все ограничения на потребление марихуаны.

Такая открытая атака лидеров движения «Гирчи» вызвала резкое недовольство у сторонников традиционных грузинских устоев, которые настоятельно советовали властям Грузии прилюдно арестовать и по закону строго наказать тех за выращивание конопли и распространение марихуаны. Призывы, как и следовало ожидать, остались без ответа, а действия движения «Гирчи» сошли ему с рук.

Свое слово в скандале вокруг Gem Fest сказало и «Движение белого шума», которое параллельно кампании движения «Гирчи» проводило акции с требованием декриминализации потребления наркотиков, в частности, марихуаны.

Специальное заявление активисты движения распространили на своей странице в соцсети Facebook, отметив, что с особым вниманием изучают события в Анаклии и следят за их развитием.

«Мы собирались сделать это заявление позднее, когда страсти улягутся, но, к сожалению, факты интоксикации продолжаются, люди стоят перед угрозой гибели, что создает основания для тревоги. Даже логическая цепочка событий доказывает, что налицо целенаправленное преступление», — сказано в заявлении, авторы которого во всем происходящем обвиняют представителей силовых структур и служб безопасности.

«Мы открыто обвиняем в происшедшем представителей силовых структур и служб безопасности, клановые группировки, которые на протяжении многих лет питаются уничтожением людей, репрессивными механизмами, контролируют и руководят всеми аспектами наркополитики в стране, спросом-поставкой и оборотом наркотиков», — утверждают представители «Белого шума».

По их оценкам, представители силовых структур умышленно вводят общественность в заблуждение и осуществляют хорошо подговленную атаку на здравый смысл с целью дискредитации идеи декриминализации наркотиков. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение парламента, и авторы заявления считают, что силовики подобными фактами стремятся ослабить протест той части общества, которая уже несколько лет борется за внедрение в стране гуманной наркополитики.

Активисты «Белого шума» призывают правоохранительные органы назвать те вещества, которые привели к массовому отравлению и даже гибели участников и зрителей фестиваля, а потребителям наркотических веществ советуют проявлять максимальную осторожность и не принимать неизвестные им «субстанции».

«Когда во время кульминации фестиваля появляется неустановленное вещество, от которого уже погиб один человек, а остальные борются за жизнь, по информационным каналам начались нападки, скрывают наименование веществ, что порождает вопросы и логически доводит нас до того, о чем мы и говорили. Мы воздерживаемся от разглашения конкретных имен, потому что их личности и без того всем хорошо известны», — заключает свое заявление «Движение белого шума».