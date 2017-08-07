Калининград, , 16:30 — REGNUM В Калининградской области накануне утонул гражданин Сербии. Как сообщили сегодня, 7 августа, корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, иностранный гражданин скончался в поселке Озерки Гвардейского района.

По данным следствия, 53-летний Драган Шешич купался в поселковом озере, когда воскресным днем отдыхал с компанией друзей. По предварительным данным, мужчине стало плохо в воде.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также в минувшие выходные в Калининградской области в воде погибли еще два человека. Трагедии произошли в районе Балтийска — в субботу в Балтийском море утонул 55-летний мужчина, а в воскресенье 56-летний мужчина.

В региональном управлении МЧС напоминают, что особенностью купания на морском побережье Калининградской области являются довольно сильные течения ограниченной ширины, направленные от берега в сторону моря, а также вдоль берега. Даже отличного пловца, попавшего в такую «реку», начинает уносить в море. Если же он пытается плыть в сторону берега, то, как правило, быстро устает, выбивается из сил и требует посторонней помощи.