Солдаты ВСУ незаконно «проели» более $150 тыс

Киев, , 15:40 — REGNUM Убытки в размере 4,82 млн гривен ($190 тыс.) понесло министерство обороны Украины в связи с финансовыми нарушениями в войсках, сообщает 7 августа пресс-служба.

Нарушения были выявлены в ходе проведения аудита в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Согласно сообщению, в ходе проверки было обнаружено «завышение объемов и стоимости услуг по питанию», в результате чего от 200 до 450 офицеров и контрактников ежедневно в течение 2016 года питались за счет государства, не имея на то причин. В итоге солдаты «проели» продуктов на $4,2 млн гривен ($160 тыс.).

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Помимо этого, офицеры бригады незаконно выплачивали заработную плату тем военнослужащим, которым зарплата была не положена, например, самовольно покинувшим воинскую часть. Также вскрылась и недостача имущества продовольственной службы.

Напомним, эксперты неоднократно отмечали, что в украинской армии сохраняется крайне низкий уровень дисциплины. Так, ранее солдаты 54 бригады ВСУ объявили голодовку в связи с принудительным переводом военнослужащих в другие бригады, притом что в документах указывается «на основании рапорта бойца».

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