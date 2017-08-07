Бурятия горит: в регионе вновь вводят режим ЧС

Улан-Удэ, , 15:32 — REGNUM В Бурятии сегодня, 7 августа, будет введён режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Об этом на пленарном совещании сообщил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) Александр Мартынов.

«Планируем сегодня введение режима ЧС на территории Республики Бурятия в виду действия крупных пожаров на территории Прибайкалья и Баргузинского районов», — заявил Мартынов.

«Для стабилизации обстановки на территории Заповедного Подлеморья и Баргузинского заповедника необходимо дополнительно привлечь Ми-8. Обращаемся с такой заявкой в сибирский региональный центр МЧС или здесь в республике поможет, может быть, авиазавод?» — обратился Александр Мартынов к врио главы Бурятии Алексею Цыденову. В ответ Цыденов попросил руководителя зайти к нему «отдельно»: «Вместе позвоним и в МЧС, и на авиазавод».

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, всего за прошедшие сутки в Бурятии потушили 20 лесных пожаров на общей площади около 28 га в Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском, Кижингинского, Селенгинском, Тарбагатайском, Хоринском районах и в пригороде Улан-Удэ. С возгораниями в республике борются более 800 человек. Применяется 143 единицы тяжелой и лесопожарной техники, на тушении работают два вертолёта Ми-8 и самолёт Бе-200. На оперативном штабе решили, что необходимо задействовать ещё один самолёт Бе-200.

По словам Александра Мартынова, средства из федерального резерва поступили в полном объеме (42,6 млн рублей) и распределяются в зависимости от затрат по тушению пожаров.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, режим ЧС в лесах Бурятии в этом году уже вводился и был снят указом врио главы региона от 21 июля «в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки».

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Добавим, вопросы борьбы с лесными пожарами и устранения их последствий имеют для Сибири огромное значение. Из года в год в Сибирском федеральном округе горят леса, порой нанося огромный ущерб, как это было в Хакасии в 2015 году. Тогда, в апреле, перекинувшись на населённые пункты, огонь оставил без жилья 6,5 тыс. человек. Погибли 32 человека, для погорельцев выстроили 1,2 тыс. домов.

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Текущий пожароопасный сезон также не был простым. В регионах Сибири в апреле и в мае 2017 года произошло возгорание 110 жилых домов и 49 строений в населенных пунктах Бурятии, Красноярского края и Иркутской области. Без жилья остались 418 человек, в том числе 83 ребенка. По оценке специалистов, основной причиной возникновения лесных пожаров стал человеческий фактор.

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