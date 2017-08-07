Экс-солиста «Иванушек» Олега Яковлева похоронили на Троекуровском кладбище

Москва, , 13:00 — REGNUM Экс-солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает 7 августа RT.

Отмечается, что на похороны пришли около 20 человек, его самые близкие друзья и родственники, в том числе продюсер Игорь Матвиенко. Яковлева проводили долгими аплодисментами. Могилу, куда захоронили урну с прахом, украсили еловыми ветками и белыми хризантемами.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший солист «Иванушек» умер утром 29 июня в одной из больниц Москвы. Артист находился в реанимации из-за пневмонии.

По мнению близких артиста, проблемы со здоровьем у него начались давно и были связаны с тем, что он курил с 20 лет. Певец Кирилл Андреев, проработавший с Яковлевым в группе 15 лет, сообщил, что артист «сгорел» буквально за полтора месяца.

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