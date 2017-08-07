В уличных библиотеках Калуги появилась запрещённая литература

Калуга, , 12:29 — REGNUM Житель Калуги размещал в уличных библиотеках города включённые в федеральный список экстремистских материалов брошюры запрещённой в России секты «Свидетели Иеговы». Об этом 7 августа на региональном координационном совещании руководителей органов государственной власти заявил начальник центра по противодействию экстремизму МВД России по Калужской области Сергей Ерахтин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«С 2002 года и по настоящее время судами области были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список 30 материалов, выявленных на территории региона», — заявил Ерахтин.

На совещании шла речь о мерах по недопущении в регионе разрастания идеологии экстремизма. По словам Ерахтина, в 2015 году из шести зарегистрированных преступлений данного вида, три являлись насильственными (побои, угроза убийством). Уже в 2016 году зарегистрировано семь подобных преступлений, а в первом полугодии 2017 года — шесть преступлений, которые совершили только с использованием интернет-ресурсов.

Напомним, летом 2013 года в Калуге открыли первую городскую круглосуточную уличную библиотеку, внешне напоминающую небольшой домик-скворечник. Чтобы пользоваться библиотекой под открытым небом, не надо иметь специального читательского билета. Каждый желающий в любое время суток может взять понравившуюся ему книгу. Если потом он не захочет с ней расставаться, то взамен можно принести другую.

Как сообщало ИА REGNUM, число заблокированных интернет-сайтов с публикациями экстремистского характера за 2016 год достигло трёх тысяч. По словам министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, сейчас в России ведётся мониторинг распространяемой в интернете информации.

Глава МВД уточнил, что в 2016 году сотрудниками правоохранительных органов установлено 200 фактов содействия террористической деятельности и 1450 экстремистских преступлений. За этот период экстремистскими и запрещёнными на территории России признаны 13 структур.

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