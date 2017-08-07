По факту гибели ребёнка на туристической базе Бурятии возбуждено дело

Улан-Удэ, , 11:59 — REGNUM В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту смерти от удара электрическим током 10-летней девочки на одной из туристических баз в селе Максимиха, сообщает 7 августа пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 6 августа жительница Москвы с двумя детьми, отдыхающие на одной из туристических баз на побережье Байкала, заказали посещение бани. После парилки дети и взрослые бегали по пирсу, на котором были установлены фонари с подведенными к ним проводами электропередач, и окунались в воду. При этом на одном из участков была повреждена изоляция провода.

«Когда на улице начало темнеть, один из работников турбазы включил освещение вдоль пирса. Как раз в этот момент из воды на пирс выходили дети, чтобы вернуться в баню. Девочка, которая в момент включения рубильника уже успела взяться за металлический поручень пирса, получила сильный удар током», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что остальные дети и находившийся с ними взрослый мужчина, оставаясь в воде, также получили электрические удары.

В результате происшествия 10-летняя девочка потеряла сознание, ей попытались оказать первую помощь и увезти в больницу, но по дороге она скончалась.

Читайте также: ЧП на Байкале: «Пора разобраться с нашим туризмом»

В ведомстве добавили, что работники турбазы знали о повреждении проводки, а электрику давалось поручение устранить неисправности, однако изоляция не была восстановлена.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, это не единственное происшествие на турбазах на побережье Байкала Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа в туркомплексе Лемасово Кабанского района Бурятии в результате массового отравления были госпитализированы 77 человек, в том числе 66 детей. 4 августа судебные приставы выявили в столовой, расположенной на территории туркомплекса, многочисленные нарушения санитарно-гигиенических норм и правил. Деятельность столовой приостановили на 60 суток. Было возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Массовое отравление детей в Бурятии: виновных обещают наказать