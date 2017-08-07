В лесах Севастополя вводят повышенный уровень пожарной опасности

Севастополь, , 11:45 — REGNUM С 9 августа на территории Севастополя будет установлен четвертый уровень пожарной опасности. За день до этого в городе вводится особый противопожарный режим. Об этом говорилось на аппаратном совещании в правительстве 7 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в лесах до сих пор по условиям погоды действовал третий класс пожарной опасности.

«С 9 августа прогнозируется повышение класса опасности до четвертого, что соответствует высокому уровню пожарной опасности. С 8 августа предлагаем ввести особый противопожарный режим в населенных пунктах муниципальных образований, подверженных угрозе лесных пожаров: лесных массивов, земель сельхозназначения, садовых товариществ и других», — заявил и. о. начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Владимир Беспалов.

В связи с этим органы управления, силы и средства городской подсистемы по ликвидации ЧС переводятся в режим повышенной готовности. Севастопольское лесничество также усилило противопожарные мероприятия. Представитель Севприроднадзора добавил, что особый режим предполагает ограничение въезда граждан в лесную зону.

На совещании также сообщалось, что за прошедшую неделю в городе зафиксировано восемь пожаров, в том числе, из-за неосторожного обращения с огнем. Также сообщается о 108 возгораниях, из них 85 — загорания сухой травы и 13 — мусора на контейнерных площадках.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM возгорания сухой травы на территории города начались еще в июне. Глава города Дмитрий Овсянников не раз ставил сроки окончания покоса и уборки сухой травы в городской черте, грозя увольнениями.

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