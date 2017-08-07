Взрыв газа в одной из шахт Пакистана привел к жертвам

Исламабад, , 11:30 — REGNUM Пять шахтеров погибли в результате взрыва газа в Пакистане, еще двое получили ранения, сообщает 7 августа Associated Press.

Инцидент произошел в контролируемой Пакистаном части Кашмира. Причиной взрыва стало обрушение части шахты.

По словам местных чиновников, трагедия произошла 6 августа в 32 километрах к северу от города Музаффарабад.

Тела погибших были извлечены рано утром 7 августа, кроме того шесть сотрудников горнодобывающей компании были арестованы за нарушение стандартов безопасности, используемых на предприятии.

Подобные инциденты прежде не встречались в пакистанском Кашмире, однако в других частях страны они достаточно часты.

Напомним, территория Кашмира является оспариваемой Индией и Пакистаном. За нее страны вели две войны, также она служит источником непрекращающихся конфликтов на границе. Часть территории спорного штата занимает Нью-Дели, другую — Исламабад

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