Дубай в огне: третий пожар за последние четыре дня

Абу-Даби, , 10:58 — REGNUM Небольшой пожар вспыхнул в одном из отелей эмирата Дубай, став третьим подобным инцидентом за последнюю неделю в туристическом центре Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает 7 августа Reuters.

В результате инцидента никто не пострадал, однако вблизи отеля все же были развернуты кареты скорой помощи.

К отелю Movenpick, в котором произошло возгорание, стянуты пожарные машины, десятки людей собрались на улице.

По данным, полученным с официальной странички отеля в Twitter, огонь «был быстро взят под контроль, а гости и персонал отеля благополучно эвакуированы».

После того как последствия возгорания будут устранены, люди смогут вернуться в отель и заняться своими прежними делами.

Напомним, подобный инцидент в крупнейшем туристическом эмирате ОАЭ за последние несколько дней стал третьим по счету. 4 и 6 августа здесь также происходили небольшие возгорания. Во всех трех случаях пострадавших нет.

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