На руднике «Мир» в Якутии продолжаются спасательные работы

Якутск, , 10:44 — REGNUM Сотрудники специальных служб ведут поисковые работы и разбор завалов в затопленной шахте «Мир» в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Алроса».

"Для работы спасателей на горизонте 210 и недопущения заполнения его водой идет оперативный монтаж двух насосов, мощность каждого из которых 1250 куб. воды в час, — говорится в сообщении. — Их запуск планируется к вечеру 8 августа. Параллельно, ниже горизонта 210 идет установка еще одного насоса такой же мощностью».

Отмечается, что данные меры направлены на минимизацию рисков обводнения поисковых площадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа 2017 г. на руднике «Мир» компании «Алроса» в Якутии произошел прорыв воды. В момент ЧП в шахте находился 151 человек, из них 142 были эвакуированы в тот же день, еще один горняк был поднят на поверхность 5 августа и был госпитализирован в местную больницу. Поиски 8 человек продолжаются.

По факту ЧП проводится проверка.

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