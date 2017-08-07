Неизвестные с битами напали на грибников в Челябинской области

Челябинск, , 10:19 — REGNUM В Челябинской области неизвестные с битами напали на 78-летнюю пенсионерку и ее внука, которые на автомобиле отправились в лес за грибами. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

Инцидент произошел возле села Устиново недалеко от Миасса.

По словам пострадавшего, когда грибники ехали по проселочной дороге, им перегородил путь УАЗ.

«Оттуда (из УАЗа) вышли неадекватные люди, которые начали требовать, чтобы я вышел из машины, — говорит молодой человек. — (…) Один из них увидел, что пассажирская дверь открылась, и ворвался в салон».

По словам мужчины, злоумышленник буквально «заскочил» на бабушку и начал бить водителя транспортного средства. Однако когда пожилая женщина закричала, преступник скрылся.

Пострадавшие обратились в полицию.