Суд продлил арест бывшему губернатору Сахалина Хорошавину

Южно-Сахалинск, , 09:33 — REGNUM Городской суд Южно-Сахалинска продлил срок ареста экс-губернатора Сахалинской области Александру Хорошавину на три месяца, сообщает 7 августа Рен ТВ.

«Срок заключения под арестом, назначенный ранее, истекает 9 августа, суд принял решение продлить арест на следующие три месяца, до 9 ноября», — сообщил представитель суда.

Отмечается, что суд также продлил арест бывшему вице-премьеру области Сергею Карепкину и экс-советнику Хорошавина Андрею Икрамову.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован 4 марта 2015 года по подозрению в получении взяток. Президент России Владимир Путин уволил губернатора в связи с утратой доверия.

По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группировку, в состав которой вошли также высокопоставленные чиновники региона. Они принуждали местных предпринимателей фактически платить им оброк. Общая сумма взяток составила более 522 млн рублей.

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