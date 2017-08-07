В Уссурийске из-за ливневых дождей ввели режим ЧС

Владивосток, , 09:26 — REGNUM В Уссурийском городском округе Приморского края в связи с прошедшим в ночь с 6 на 7 августа сильным ливнем введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

«За ночь и утро 7 августа выпало 208 миллиметров осадков, при месячной норме в 134 миллиметра, — говорится в сообщении. — На территории Уссурийского городского округа развернуты пункты временного размещения по следующим адресам: проспект Блюхера, 36, МЦКД «Горизонт», ул. Ленина, 80».

Отмечается, что в аварийно-восстановительных работах задействованы все службы города и техника муниципальных предприятий.

2 августа в Примгидромете сообщили, что тайфун Noru, который в ближайшее время может подойти к Приморью, может вызвать подъемы рек в регионе до трех метров, подтопление дорог и населенных пунктов.

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