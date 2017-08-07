В ДТП с участием автобуса в Таиланде пострадали 20 граждан КНР

Бангкок, , 09:13 — REGNUM Генеральное консульство КНР в Сонгкхла подтвердило информацию о ДТП с участием туристического автобуса, перевозившего туристов из КНР. В результате аварии 20 китайских граждан получили ранения, однако их жизни ничто не угрожает.

Авария произошла 6 августа примерно в 20:00 по местному времени. По неустановленным причинам автобус с 22 туристами на борту столкнулся с двумя автомобилями, после чего протаранил заграждение и чудом не вылетел с горной дороги, пишет «Наньцзао жибао».

В результате ДТП 20 граждан КНР получили ранения, в настоящее время 19 человек уже покинули медицинские учреждения и направились в гостиницы, еще один гражданин КНР находится под наблюдением местных врачей.

По предварительной версии, у туристического автобуса отказали тормоза. Водитель, управлявший многотонной машиной, в настоящее время дает показания в полиции. Расследование причин инцидента продолжается.

10 июля в аналогичном ДТП с участием туристического автобуса с гражданами КНР на борту погиб мужчина и его 10-летний сын. Авария произошла по вине водителя, который не справился с управлением в сложных погодных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в результате ДТП с участием туристического автобуса на юго-западе Китая погиб гражданин Таиланда. Еще 4 человека доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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