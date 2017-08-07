Стихийное бедствие во Вьетнаме привело к гибели 26 человек

Ханой, , 08:49 — REGNUM Наводнение в северном Вьетнаме, произошедшее на прошлой неделе, привело к гибели 26 человек, сообщает 7 августа Reuters.

Кроме того, стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб жилым постройкам: разрушены сотни домов. Убытки оцениваются в $41 млн.

Разрушенная инфраструктура усложняет задачу по поиску пропавших без вести, которых насчитывается 15 человек.

Наводнение прокатилось по четырем провинциям страны и разрушило системы водоснабжения. Кроме того, нанесен ущерб сельскому хозяйству, производящему фрукты и рис.

«Мы занимаемся починкой дорог, водных систем и других объектов инфраструктуры. чтобы помочь людям переселиться», — заявили в комитете по предотвращению стихийных бедствий Вьетнама.

Стихийное бедствие разрушило порядка 200 жилых строений, свыше 400 человек пострадали.

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