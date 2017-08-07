Виновник обрушения надземного перехода под Владимиром понесёт наказание

Владимир, , 08:11 — REGNUM На водителя крана-манипулятора, стрела которого обрушила надземный пешеходный переход на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области, составили два протокола. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД России по региону Ирину Гавриченко.

Сообщается, что на водителя было составлено два административных протокола по статье 12.33 КоАП («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения») и 12.24 КоАП («Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Вязниковском районе Владимирской области на 305 км трассы М-7 «Волга» в результате ДТП обрушился надземный пешеходный мост.

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В результате происшествия пострадали два водителя, которые были госпитализированы в Вязниковскую центральную больницу.

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Всего к ликвидации последствий происшествия привлекались 54 человека и 23 единиц техники.