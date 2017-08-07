Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае

Барнаул, , 07:46 — REGNUM 7 августа в Алтайском крае ожидаются сильные ливневые дожди, возможны грозы и град, сопровождающиеся ветром до 25 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по краю.

Сотрудники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил безопасного поведения в период непогоды: при граде по возможности просят не выходить на улицу, не укрываться под деревьями, при сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении. Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, просят соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Отмечается, что грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

Подразделения МЧС РФ находятся в режиме повышенной готовности, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.