В Башкирии в результате пожара в частном доме погибли девять человек

Уфа, , 07:16 — REGNUM В результате пожара в одном из деревянных частных домов села Угущево Бирского района Башкирии погибли девять человек, трое пострадали. Об этом 7 августа сообщает НТВ.

По информации регионального МЧС, пожар произошел 7 августа в 00:24 (мск). Полностью сгорел жилой бревенчатый дом. Пожар удалось потушить в 04:22 (мск). На месте пожара работали 27 человек и 14 единиц техники.

Сообщается, что семья отмечала праздник. В результате пожара погибли девять человек, включая пятерых детей. Спасти удалось троих человек, которых с ожогами госпитализировали в местную больницу.

В настоящий момент все обстоятельства и причины пожара выясняются. На месте происшествия работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Братске Иркутской области в результате пожара деревянных домов в садоводческом хозяйстве «Железнодорожник» погибли семь человек.

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