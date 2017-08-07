Два пассажирский лайнера «не разошлись» в аэропорту Торонто

Торонто, Канада, , 05:45 — REGNUM Авиалайнер компании Air Canada Rouge 767 во время посадки задел крылом самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Polish Airlines в то время, как он принимал на борт пассажиров в международном аэропорту Торонто «Пирсон», сообщает 6 августа телеканал CBC.

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Инцидентоколо 22:18 в воскресенье, 6 августа.

По данным пресс-службы аэропорта, на момент столкновения на борту прибывшего из Доминиканской республики канадского самолета находилось 286 пассажиров, в то время как пассажиры лайнера Polish Airlines садились на посадку.

Никто из пассажиров и членов экипажа во время инцидента не пострадал. Однако вылет Boeing пришлось отложить до полной проверки состояния поврежденного крыла и его ремонта.

Сообщается, что оба лайнера получили значительные повреждения крыльев. Причины произошедшего устанавливаются.

Пассажира лайнера были размещены в отеле аэропорта, в ближайшее время они смогут улететь другим рейсом.